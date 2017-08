Polícia aborta sequestro e mata quatro suspeitos em troca de tiros

Uma ação preventiva terminou com quatro suspeitos mortos na noite desta terça-feira (8) na Barra de São Miguel, balneário de classe média/alta no Litoral Sul do Estado. A polícia, segundo informações pelo Ciosp, teria abortado o sequestro do gerente de um supermercado instalado na Barra de São Miguel.

A ação teve início quando os suspeitos, que estavam em um veículo Gol de cor preta e placa NMH 1687, foram surpreendidos pelos policiais antes mesmo de abordar a vítima. Na informação repassada pelos Ciosp, o quarteto teria percebido os policiais e abriram fogo.

Ainda segundo o relatório da PM, foram disparados 22 tiros contra os suspeitos, sendo três deles atingidos no local e o quarto conseguiu fugir dirigindo o Gol, que foi localizado próximo à entrada do Pontal da Barra, onde houve nova troca de tiros, resultando na morte do último suspeito.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento. Já o veículo utilizado não possui nenhuma restrição, contudo, a Defesa Social não informou a quem pertence o carro. A ação contou com militares da Radipatrulha, agentes da Polícia Civil, além de integrantes do Grupo Estadual de Combate às Organizações do Ministério Público.

Além do Gol, foram apreendidos quatro revólveres, todos municiados. Ao todo, foram contabilizadas 13 deflagradas, oito intactas e duas pinadas. O alvo da quadrilha deverá se apresentar nessa quarta (9) para prestar depoimento na Deic.

Fonte: AL24horas