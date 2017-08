Polícia prende 14 jovens em ‘boca de fumo’ no interior

A Guarda Civil Municipal do município de Teotônio Vilela desbaratou uma quadrilha na tarde desta terça-feira, 8. Quatorze pessoas foram presas e três menores foram apreendidos, no Loteamento Parque do Futuro II, onde funcionava uma boca de fumo. O esconderijo foi localizado após uma denúncia feita por uma vítima de assalto.

Segundo informações policiais, 11 homens, quatro mulheres e três menores e uma criança estavam na residência. No local, os agentes encontraram, além do aparelho celular da vítima, uma quantidade de maconha, parte embalada e preparada para comercialização e uma balança de precisão.

A criança foi encaminhada para a Casa de Passagem do município e os demais suspeitos para a Delegacia da Polícia Civil.

*Com Alagoas Web