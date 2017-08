Uneal abre consulta pública para oferta de pós-graduação para servidores

O Programa Especial para Formação de Servidores Públicos (Proesp) da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) ofertará, a partir do segundo semestre desse ano, cursos de pós-graduação lato sensu. A iniciativa visa atender à grande demanda dos recém-egressos do Proesp interessados em ampliar ainda mais o conhecimento científico, e dos respectivos gestores municipais, interessados na permanente qualificação dos servidores públicos.

A consulta pública está aberta a estudantes egressos da graduação e demais servidores públicos de Alagoas portadores de diploma de graduação. Qualquer servidor público pertencente ao quadro efetivo dos municípios, câmaras municipais e do estado, interessado em realizar um curso de pós-graduação pelo Proesp/Uneal, pode participar da consulta pública.

De acordo com o coordenador interistitucional do Proesp da Uneal, Deyvison Cavalcanti, a consulta irá ajudar a definir quais cursos serão priorizados e onde poderão ser ofertados. “Com base nos dados levantados, o Proesp poderá estabelecer uma interlocução profícua com os gestores municipais e alunos interessados, no sentido de atender com maior celeridade o anseio de todos pela qualificação em nível de pós-graduação”, ressaltou Deyvison Cavalcanti.

O reitor da Uneal, Jairo José Campos da Costa, ressaltou que o Proesp concluiu recentemente a formação de 1.300 servidores públicos de 51 municípios alagoanos, reafirmando o compromisso da universidade em contribuir com a graduação de quem não tinha ainda o diploma de nível superior. “É a Uneal contribuindo na graduação e pós-graduação de servidores públicos, contribuindo para a formação do intelecto do povo alagoano”, afirmou o reitor.

Quem tiver interesse em participar da consulta pública deve preencher o formulário que poderá ser acessado clicando no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4qNO8GbFpR3unZ5bxCBHYd50NNOilu5GhCbBLnk_4XYABSA/viewform.

Cabe ressaltar que a mera manifestação de interesse não configura o estabelecimento de qualquer vínculo ou compromisso de qualquer das partes.

Fonte: Agência Alagoas