Vídeo: “Papa-Capim de Alagoas” se filia ao PSD e será candidato em 2018

Assim como fez Anivaldo Luiz da Silva, mais conhecido como Lobão, em 2016, outro nome “pop” das redes sociais quer ser candidato nas eleições de Alagoas, em 2018.

O pedreiro Cláudio dos Santos Nogueira ou Dinho Kapp, mais conhecido como o “Papa-Capim de Alagoas”, se filiou nesta terça-feira, 08, ao Partido Social Democrático (PSD) alagoano.

Conhecido pelo bordão “oh! papa-capim dos meus sonhos”, Dinho ficou famoso nas redes sociais após circular o vídeo em que ele faz adoração aos pássaros, mas, precisamente, o tal papa-capim.

Foi através do bordão e das imagens via whatsapp que Cláudio dos Santos Nogueira fez sucesso. Agora, aproveitando sua boa fase na mídia alagoana, “Papa-Capim de Alagoas” quer alçar novos voos entrando para política.

Segundo fontes do blog, Dinho Kapp deverá disputar uma das 27 vagas na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) pelo PSD.

Em sua página oficial no facebook e instagram, o presidente da sigla no Estado e ex-prefeito de Feliz Deserto, Maykon Beltrão, divulgou imagens do momento em que “Papa-Capim” abonou a ficha de filiação.

“Hoje recebi a visita de Cláudio dos Santos Nogueira, o fenômeno @dinhokapp_oficial, mais conhecido como o famoso “Papa-Capim” das Alagoas. Na sede do PSD, em Maceió, Dinho abonou sua ficha de filiação ao partido visando o pleito eleitoral de 2018. Desde já, quero agradecer ao novo membro do PSD Alagoas que agora integra o quadro de filiados. Seja bem-vindo, Dinho Kapp!”, comentou Beltrão.

Eis que, o eleitor, é quem vai decidir.

“É muita melodia!”

Será?

por Kleversonlevy/CadaMinuto