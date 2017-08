Homem é preso com 2,5kg de maconha em União dos Palmares

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (09) sob a posse de 2,6kg de maconha. A prisão foi realizada no município de União dos Palmares e contou com 11 mandados de Busca e Apreensão realizados.

De acordo com as informações, o 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) junto com a polícia civil realizaram as apreensões devido a uma Operação Interada, para a diminuição dos índices de criminalidade da região.

Uma das ações contou com a prisão de um suspeito de líder de tráfico. Ricardo Rocha, de 22 anos, quando abordado estava sob posse de 2,5kg de maconha e um revólver de calibre 38. Ele é acusado também de ser responsável por alguns homicídios.

Após a prisão, Ricardo e todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional, onde foram realizadas todas as providências necessárias que o caso requer.

com PC/AL