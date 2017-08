Mega Operação em Arapiraca combate trafico de drogas

Uma mega operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil está sendo realizada em Arapiraca desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (10) de combate ao trafico de drogas. Na ação estão mobilizados cerca de 50 viaturas e 100 policiais participam da operação para cumprir 25 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

Denominada Reditos, a ação da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP) visa desarticular uma organização criminosa que chefia o tráfico de drogas na região. Na ação duas mulheres foram presas sendo uma gestante.

No bairro Manoel Teles, um dos investigados reagiu à operação policial e foi atingido por disparos de arma de fogo.. Ele foi encaminhado ao Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal de Arapiraca, para os procedimento de necropsia.

As investigações tiveram início há quatro meses e há informações de que a organização criminosa possui lideranças dentro do Sistema Prisional de Alagoas. Vários detidos estão sendo ouvidos na Central de Polícia de Arapiraca no bairro Baixão.

Os nomes dos envolvidos e o material apreendido serão apresentados durante coletiva de imprensa a ser realizada no fim da operação. Até o momento, 16 pessoas foram presas e a megaoperação ocorreu nos bairros Manoel Teles, Primavera, Brasília e Centro da cidade.

Fonte: CadaMinuto