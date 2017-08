“Os Tribalistas” anunciam retorno e divulgam quatro músicas inéditas

Os Tribalistas estão mesmo de volta. Em 2016, alguns burburinhos davam indícios da retomada do projeto de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.

E nesta quinta-feira (10), o trio usou as redes sociais para divulgar quatro músicas inéditas: “Diáspora”, “Um só”, “Fora da memória” e “Aliança”. Elas farão parte do novo disco dos Tribalistas e ganharam clipes que mostram imagens dos artistas em estúdio.

Os três usaram as redes sociais também para divulgar uma foto em que posam juntos. “Juntos somos um só” era a frase usada por eles, fazendo referência não só ao retorno, mas também ao refrão da novata “Um só”. “A música fala da convivência com as diferenças. A gente vê um momento que está tudo muito dividido e a gente gosta de poder juntar as coisas e poder conviver com os paradoxos e viver nossas contradições”, explicou Arnaldo.

Antes de divulgar os clipes, o trio ainda fez uma live no Facebook, apresentando as músicas ao vivo e dando mais detalhes do projeto. “Não é volta dos Tribalistas, porque os Tribalistas nunca foram. A gente sempre esteve aí”, afirmou Arnaldo.

Marisa contou que eles sempre fizeram trabalhos juntos nos últimos 15 anos e encontros para composições, mas sem pretensão para um disco. “E há um ano e meio surgiu o desejo de fazer um registro juntos. Temos mais músicas juntos, mas essas pareciam mais potentes com a gente junto”, contou Marisa.

Brown brincou também que não aguentava mais mentir para os amigos e dizer que não haveria um novo álbum.

Os artistas explicaram no live que os músicos e a equipe técnica que estiveram no primeiro álbum, são os mesmos do novo trabalho. “Tem mais semelhanças do que diferenças”, explicou Marisa.

Além das quatro inéditas, o disco terá outras seis músicas. “Até o fim do mês de agosto, vem o resto todo”, contou Marisa. “A gente já esperou quinze anos, isso não é nada”, brincou a cantora sobre a ansiedade dos fãs em conhecer as outras faixas.

Fonte: Gshow