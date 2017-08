Servidores da Eletrobras cobram reajuste salarial anunciado há anos

O Sindicato dos Urbanitários de Alagoas realizou uma assembleia nesta quarta-feira (9) para definir os rumos do processo que move contra a Eletrobras Alagoas para o pagamento de um reajuste salarial aprovado pelo governo em 1987, e que ainda não foi pago.

O reajuste cobrado pelos servidores é o “Plano Bresser”, elaborado em 1987 pelo então ministro da Fazenda Luis Carlos Bresser Pereira. O aumento nos vencimentos do funcionalismo público proposto foi de 26% e o objetivo era interromper o aumento da inflação.

De acordo com o sindicato, o processo cobrando o pagamento do reajuste da então Companhia Energética de Alagoas (Ceal), atual Eletrobras, já tramita na justiça desde 1989. Na última quarta-feira (8), a empresa deveria ter apresentado uma proposta aos trabalhadores para o pagamento do reajuste.

“Ontem [8 de agosto] terminou mais um prazo para que a Eletrobras apresentasse uma proposta. Hoje nós nos reunimos na sede da empresa para aguardar uma posição da direção, mas nada aconteceu, por isso decidimos retomar a ação na Justiça”, explica Carlos Alves, diretor do sindicato.

Em nota, a Eletrobras afirma que aguarda o posicionamento da Advocacia Geral da União (AGU) em relação ao Plano Bresser. “A União é parte no processo judicial, assim eventual proposta de acordo da Eletrobras somente pode ser realizada após manifestação da AGU”.

Ainda segundo Alves, 1609 trabalhadores têm direito ao pagamento, sendo que 80% deles já estão aposentados. “Em 2009, o valor devido chegou a R$ 700 milhões. Hoje, com correção, já está na casa dos R$ 2 bilhões, mas a empresa diz que não deve tudo isso”.

O diretor dos Urbanitários diz também que 200 dos trabalhadores morreram esperando esse dinheiro. Um deles foi o marido da dona Julia Bonfim Marques da Silva, que faleceu há 17 anos.

“Já são 30 anos de luta. Me sinto muito revoltada com essa situação, pois são 30 anos, não 30 dias. Esse dinheiro nunca sai e ficam só enrolando a gente. Eu e meus 4 filhos temos direito”, afirma Julia.

Uma nova assembleia está marcada para o dia 31 deste mês, com outras sendo realizadas de 15 em 15 dias.

Fonte: G1/AL