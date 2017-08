Governo lança edital para pavimentação do acesso à Serra da Barriga em União

O Governo de Alagoas segue trabalhando na expansão e melhoria dos acessos e da malha viária estadual, garantindo mais mobilidade, segurança viária e visando o incentivo à economia e ao turismo. Prova disso é o edital lançado nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial do Estado para implantação e pavimentação do acesso à Serra da Barriga, no trecho que liga a terra de Zumbi ao município de União dos Palmares.

Ao todo, serão pavimentados um trecho de 7,4 km de extensão, conforme consta na publicação. As empresas interessadas em participar do certame devem comparecer à sala de reuniões da CPL/AL, localizada na Rua do Sol, no centro de Maceió, às 10h do dia 14 de setembro deste ano. O edital se encontra disponível nesse mesmo endereço.

A pavimentação do acesso à Serra da Barriga acontece logo após o reconhecimento do local como Patrimônio Cultural do Mercosul, em 22 de junho deste ano, articulado pelo Governo do Estado junto ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Com o acesso garantido por meio de via pavimentada, o turismo e a economia local serão incentivados, já que a terra de Zumbi dos Palmares atrai a atenção de turistas e visitantes do mundo todo.

À frente da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano, responsável pela obra, Mosart Amaral ressalta a importância em garantir o acesso ao patrimônio cultural.

“A pavimentação dessa via é de extrema importância ao turismo e economia do Estado. O acesso por via asfaltada vai garantir mais mobilidade e segurança viária, o que fará com que cada vez mais pessoas conheçam o local e sua importância para a cultura afro-brasileira, tão relevante à formação social e cultural de Alagoas, e do Brasil como um todo”, pontuou Mosart.



Fonte: Agência Alagoas