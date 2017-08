Semthas abre inscrições para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

A Secretaria municipal do Trabalho, habitação e assistência social (SEMTHAS), informa para a população penedense que a partir de segunda-feira (14) estarão abertas as inscrições para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o antigo Peti, que tem o objetivo de fortalecer as relações familiares e comunitárias, promovendo a integração e a troca de experiência entre os participantes.

As inscrições serão realizadas nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), nos períodos da manhã e também durante a tarde.

De acordo com a Semthas, o Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos faz parte do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, tratando-se de um serviço de proteção básica. O SCVS trabalha com crianças, adolescentes e suas famílias, ofertando à comunidade diversas oficinas: Teatro, dança, atividades artísticas e esportivas.

Programação:

Dia 14 de agosto de 2017 na EMEB- Barão de Penedo das 8h00h às 11h e 14h às 17h.

Dia 15 de agosto de 2017- EMEB Manoel Soares das 8h00h às 11h e 14h às 17h.

Dia 16 de agosto de2017 na EMEB Arlindo Ferreira de Morais das 8h00h às 11h e 14h às 17h.

Dia 17 de agosto de 2017 na EMEB Maria da Glorias Tavares das 8h00h às 11h e 14h às 17h.

Fonte: Assessoria