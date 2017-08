Acidente entre veículo complementar e caminhão deixa feridos no AL 110

Um acidente de trânsito ocorrido ainda nas primeiras horas da manhã deste sábado (12) deixou feridos na rodovia estadual AL 110, em Arapiraca. As informações sobre a dinâmica do acidente e o número de vítimas ainda não é oficial. O que se sabe é que van fazia transporte complementar e colidiu com um caminhão.

A van de placa EPU-1643 fazia a linha Santana do Ipanema/Arapiraca e se aproximava da cidade de Penedo, quando se chocou com a traseira de um caminhão-baú de cabine azul, de placa JTI-1944/São Paulo.

Pelo menos duas pessoa, um garoto de nove ano e seu pai, ficaram feridos. A identidade das vítimas não foi divulgada oficialmente. O pai apresentava escoriações leves e o menino tinha ferimentos na cabeça e nos braços. Ambos foram socorridos para a Unidade de Emergência do Agreste.

Imagens do acidente circulam pelas redes sociais e registram o som de sirenes e áudio de um popular dando conta de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegava ao local.

Fonte: AL24horas