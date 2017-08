Após gravar programa, cantor e Papa-Capim escapam de assalto em rodovia

O artista Papa-Capim sofreu uma tentativa de assalto em Pernambuco, nessa sexta-feira (11), quando retornava do Ceará após ter gravado o programa Tirulipa Show, com o filho do Tiririca.

No Instagram, o cantor que acompanhava Papa-Capim, Ronnye Rocha, chegou a postar uma foto do veículo que foi destruído pelos criminosos na estrada pouco depois do município de Caruaru. O carro teve o pneu perfurado por objetos colocados na rodovia, mas o cantor conseguiu dirigir ainda até uma cidade próxima onde buscou ajuda.

Apesar do ocorrido, tanto Papa-Capim quanto Ronnye disseram que estão bem e agradecerem o apoio dos fãs.

Fonte: AL24horas