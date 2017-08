Corpo de jovem sequestrado em autoescola é encontrado

O corpo do jovem que foi sequestrado em uma autoescola da cidade de Arapiraca foi encontrado na manhã deste sábado (12), no sítio Grota, zona rural do município de Girau do Ponciano.

Segundo as primeiras informações, o pai da vítima – que é oficial reformado da Polícia Militar – foi chamado ao local e identificou o filho Jonathan Barbosa Souza.

Ainda de acordo com informações, o corpo foi localizado por um caminhoneiro, que passava em rodovia próxima, e devido à altura do veículo foi possível visualizar o jovem morto. O corpo já estava em estado de decomposição.

Jonathan Barbosa Souza foi condenado pelo assassinato de Flávio José dos Santos, crime cometido em 22 de junho de 2014 no bar do QG, localizado na Capital do Agreste alagoano, e se encontrava em condicional.

O jovem cumpriu parte da pena em regime fechado e foi preso pela Polícia Civil em 2016, junto com mais sete elementos por homicídio e outros crimes.

