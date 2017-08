Estádio Dr. Alfredo Leahy recebe tratamento para o Alagoano da 2ª divisão

Os trabalhos de capinação, pintura e reparos de estrutura estão acontecendo a todo o vapor no estádio Dr. Alfredo Leahy, campo do Sport Club Penedense.

O alvirrubro ribeirinho está inscrito no Campeonato Alagoano da 2ª Divisão de 2017 e estreia na competição no dia 10 de Setembro, fora de casa, diante do Desportivo Aliança. Já a 2ª rodada, no dia 17 de Setembro, o Penedense irá jogar em Penedo, no estádio Dr. Alfredo Leahy, contra a equipe do Zumbi Esporte Clube de União dos Palmares.

O presidente do clube ribeirinho, Valdemir Santos, está correndo contra o tempo para deixar tudo em ordem, pois será necessário que o estádio passe por vistorias do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária. Contudo, vários voluntários se dispuseram a ajudar e estão conseguindo deixar os serviços bastante avançado.

O prazo para entrega dos laudos de inspeção na Federação Alagoana de Futebol é 31 de Agosto de 2017.

por Redação