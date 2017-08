Homem é esfaqueado e acusado é preso em São Sebastião

A Polícia Militar deteve na manhã do sábado (12) um homem acusado de esfaquear outro na cidade de São Sebastião, Agreste de Alagoas. A tentativa de assassinato ocorreu na Avenida Antônio Custódio Porto, no bairro do Campo.

O autor dos golpes foi contido por integrantes da Guarda Municipal que acionaram a Polícia Militar. Segundo a denúncia, José Augusto da Silva Santos, de 18 anos, teria esfaqueado um menor de 16 anos. O adolescente foi levado para o hospital da cidade e chegou a fazer o reconhecimento do algoz.

O acusado foi levado para a Delegacia Regional do Penedo, onde foi autuado por lesão corporal grave.

Fonte: AL24horas