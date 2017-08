Mulher é presa com quase 100 gramas de maconha escondida na vagina

Uma mulher foi presa ao tentar entrar com maconha escondida nas partes íntimas, neste sábado (12), no Presídio Cyridião Durval.

De acordo com informações repassadas pelo presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciário (Sindapen), Kleyton Anderson, Barbara Karina da Silva estava com a droga na vagina quando foi descoberta pelos oficiais.

Ainda segundo o agente, o objetivo era levar o entorpecente, entre 50 a 100 gramas, para o detento Elino dos Santos. “Isso é bastante comum acontecer. Infelizmente elas tentam entrar com drogas e celulares escondidas na vagina ou na própria comida”, lamenta o presidente.

A jovem foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol.

Fonte: AL24horas