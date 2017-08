Governador inaugura obras e assina ordem de serviço em Palmeira dos Índios

Um dia cheio de realizações. Foi dessa forma que o governador Renan Filho definiu sua visita, nesta segunda-feira (14), a Palmeira dos Índios, no Agreste alagoano. Em solenidade realizada na Praça da Independência, ele lançou o Programa Força Tarefa de Segurança Pública, inaugurou as obras de ampliação dos sistemas Caçamba e Canafístula e assinou a ordem de serviço para a construção do perímetro irrigado da barragem do Bálsamo.

Ao lado do prefeito do município, Júlio César, e do senador Renan Calheiros, o governador lembrou que as obras executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) garantem segurança hídrica e promovem o desenvolvimento econômico de Palmeira dos Índios e região.

“Vamos realizar um sonho histórico de Palmeira dos Índios, que é possibilitar o uso das águas do perímetro irrigado da barragem do Bálsamo.Trata-se de uma obra muito esperada, prometida muitas vezes, mas que não saía do papel. Agora, de uma vez por todas, essa obra vai se materializar, para gerar empregos na zona rural, criar condições para as pessoas terem, cada vez mais, condições de produzir no campo e gerar seu próprio alimento”, afirmou Renan Filho.

Na primeira etapa da construção do perímetro irrigado da Barragem do Bálsamo, o projeto hidroagrícola prevê a implantação de 200 hectares de área irrigada, beneficiando cerca de 150 pessoas que vivem da agricultura familiar.

A obra será executada pela Seinfra e visa aumentar a viabilidade técnica do perímetro irrigado, ampliando o alcance socioprodutivo das áreas contempladas.

A programação de inaugurações incluiu, ainda, o desassoreamento das barragens da Carangueja e Caranguejinha, que atendem Palmeira dos Índios e Quebrangulo, respectivamente. As obras foram executadas pela Casal.

Crise hídrica

Júlio César recordou que em janeiro deste ano, na maior crise hídrica de Palmeira dos Índios, foi a mão do Governo do Estado que socorreu o município com a perfuração de 50 poços artesianos, a limpeza (desassoreamento) da barragem da Carangueja e a distribuição de sementes. O prefeito declarou que após as eleições, os palanques foram desmanchados em prol do desenvolvimento de Palmeira dos Índios.

“Agora é a hora de pensarmos em dois partidos importantes: Alagoas e Palmeira dos Índios. E o governador Renan Filho nunca fechou as portas para ajudar, sempre esteve com sua equipe à disposição. Eu e o governador estamos trabalhando juntos, de mãos dadas. Renan Filho é um parceiro do meu governo e um aliado do povo de Palmeira. Nenhum motivo vai fazer a gente se distanciar”, afirmou Júlio César.

O prefeito entregou ao governador o projeto de pavimentação e drenagem de 36 ruas de Palmeira dos Índios nos bairros São Francisco e Pedro Suruagy.

“Nasci e me criei aqui, e sempre foi assim: no barro. É com uma alegria que não cabe em mim que recebi essa notícia da pavimentação”, declarou Rosângela Ferro, moradora do bairro São Francisco, visitado após a cerimônia.

A solenidade reuniu secretários estaduais, prefeitos e deputados, dentre outras autoridades. Renan Filho afirmou que a parceria com o município é fundamental.

“Sem o prefeito Júlio César, sem o caminho institucional, o Governo se afastaria de Palmeira dos Índios. E isso não pode acontecer. O povo de Palmeira sempre contará com o meu integral apoio”, acrescentou Renan Filho, lembrando que já foram investidos, em obras de abastecimento de água, mais de R $ 5,6 milhões, e que outros R $ 4 milhões serão disponibilizados para ampliação da Estação de Tratamento (ETA) da Casal, cuja obra deve ficar pronta até dezembro deste ano, pondo fim ao rodízio que penaliza a população.

O senador Renan Calheiros recordou que, no passado, Palmeira dos Índios foi o primeiro município alagoano a ter uma obra do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) inaugurada, fruto do esforço dele em Brasília.

“Foi Palmeira dos Índios, essa região como um todo, que mais avançou em obras de recursos hídricos. Aqui, garantimos emendas para o saneamento e a pavimentação de ruas. Quero dizer ao povo de Palmeira dos Índios que vou continuar a fazer a minha parte, cumprir a minha missão”, garantiu o senador.

Segurança

Durante a solenidade, o governador e o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Lima Júnior, lançaram o Força Tarefa. Três novas viaturas foram entregues ao 10° Batalhão de Polícia Militar (10°BPM). Segundo Renan Filho, o programa reforça o policiamento ostensivo no município.

“O Força Tarefa vai trazer mais viaturas e aumentar o efetivo da PM em 12 homens por dia a mais. Isso é muito significativo, porque vai, praticamente, dobrar o efetivo diário disponível”, destacou Renan Filho.

Lima Júnior agradeceu ao governador os investimentos realizados na segurança e falou da importância do município de Palmeira dos Índios receber o programa Força Tarefa.

“Hoje demos mais um passo com a implantação da Força Tarefa em Palmeira dos Índios. Tenho a expectativa de que assim como em outros municípios, aqui o programa também será importante para trazer à população índices aceitáveis de segurança. Nós, como homens de bem, estamos aqui para que o mal não prevaleça”, completou.

Fonte: Agência Alagoas