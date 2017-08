Ifal Penedo participará da 2ª fase da Obmep com 31 estudantes

A segunda fase da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep 2017) será realizada no dia 16 de setembro e 31 estudantes do Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo estão classificados para participar dessa última etapa do evento (CONFIRA LISTAGEM). Eles integram o grupo de participantes do nível 3, formado por alunos matriculados em qualquer ano do ensino médio. A aplicação das provas está marcada para as 14h30, na Escola estadual Comendador José da Silva Peixoto, em Penedo. Os alunos selecionados deverão se apresentar no local, com pelo menos trinta minutos de antecedência, portando documento de identificação original com foto e o cartão informativo da Obmep disponível na coluna “Imprimir Cartão”, na listagem divulgada. A primeira fase da Olimpíada aconteceu no início de junho com a aplicação de prova objetiva, composta de 20 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório. Conforme o regulamento, como o Ifal Penedo integra o grupo de escolas que inscreveu de 381 a 620 alunos do nível 3, a instituição pôde selecionar 31 estudantes para a segunda fase. “A classificação ocorreu por ordem decrescente de nota, até o preenchimento total de vagas disponíveis”, esclarece o professor de Matemática, Regivan Souza, atual responsável pela participação do Ifal Penedo na Obmep, juntamente com o docente Robson Andrade.

Na segunda fase, a prova é discursiva, de caráter classificatório e composta de seis questões valendo até 20 pontos cada. Os estudantes terão até três horas para respondê-las. No caso de alunos com necessidades especiais, que precisarem de auxílio para a realização da prova, a duração será de quatro horas. De acordo com o calendário da Obmep 2017, a divulgação dos premiados ocorrerá em 22 de novembro. Na edição do ano passado, a participação de estudantes do Campus Penedo rendeu a conquista de uma medalha de bronze e nove menções honrosas. Assessoria

Fonte: Assessoria