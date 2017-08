Povoado Marituba do Peixe recebeu a caravana da cultura no último domingo

A 2ª Caravana da Cultura, evento realizado pela Prefeitura de Penedo em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) desembarcou durante o último domingo (13) no povoado Marituba do Peixe, zona rural do município. Com apresentações culturais, escolinha de esportes e exibições de filmes, a caravana que está em sua segunda edição está percorrendo a zona rural de Penedo, com seu encerramento previsto para o dia 27 na orla ribeirinha.

A população do povoado compareceu ao evento e se mostrou bastante receptiva, aplaudindo as atrações. Além da exibição de filmes infantis, o evento trouxe para a comunidade o hip hop do Povoado Marituba de Cima, a Companhia de Teatro Flor do Sertão que apresentou o espetáculo infantil Remendó, além muita pipoca para a criançada.

O evento teve início na parte da manhã com a participação de técnicos da coordenadoria de esportes do município que ensinaram para as crianças do povoado os fundamentos de algumas modalidades esportivas como futsal e basquete, as crianças também brincaram de cabo de guerra, bambolê e pula corda e seguiu até o fim do dia.

No próximo domingo 20 de agosto a 2ª Caravana da Cultura estará no Povoado Ponta Mofina, estando todos os moradores da comunidade e visitantes convidados a participar.

