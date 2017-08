Prefeitura de Penedo promove saúde bucal nas escolas municipais

A Prefeitura Municipal de Penedo por meio das secretarias de saúde e educação em parceria com o Instituto Lions que atua na área de saúde, realizou na Escola Municipal Cândido Toledo na última segunda-feira (14) uma ação de saúde bucal, com a participação das equipes das duas secretarias municipais.

O objetivo dessa ação além de prevenir carie nas crianças é também avaliar como estão sendo cuidados os dentes dos alunos.

Estiveram presentes Anderson de Souza, representante do instituto Lions, Cinthia Alves Secretária Municipal de Educação, Edilaine Soares, Coordenação de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde , Jadson Araújo , Cirurgião dentista do Instituto Lions, Diego Rodrigues cirurgião dentista da Estratégia Saúde da Família.

De Acordo com a organização do projeto, essa ação da Prefeitura de Penedo busca promover o diagnostico das crianças, referente à saúde bucal, proferindo palestras, aulas de escovação, entre outras atividades, com a presença dos profissionais do Instituto Lions e também da Secretaria Municipal de Saúde.

Durante o evento foram distribuídos kits de escovação para os alunos da Escola Municipal Candido Toledo.

“Essa parceria veio intensificar p cuidado com a saúde bucal das crianças, assim como integralizar toda a sociedade no evento”, afirmou a Secretária de Educação Cinthia Alves.

