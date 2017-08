Programa cientifico pioneiro será lançado direto de Miami e implantado em Penedo

A ação que ocorrerá na tarde da próxima sexta-feira (19) marcará como início de lançamento da mais recente tecnologia em treinamento medico, o PGSUS . O Prefeito Marcius Beltrão, o vice Ronaldo Lopes e o Secretario de saúde Pedro Madeiro convidam a população penedense para acompanhar, o lançamento da Simulação de fluxo sanguíneo em cadáver. O evento acontecerá no Marc Institute em Miami nos EUA e será transmitido ao vivo na Casa de Aposentadoria, em Penedo, a partir das 13h30.

Esse programa inovador faz parte da Pós graduação medica no âmbito do sus, com iniciativa da Prefeitura de Penedo em conjunto com o Instituto de Pós graduação médica Carlos chagas da Unirio –Universidade federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Marc Institute, implantadora da nova tecnologia, tendo como o publico alvo: médicos, estudantes e profissionais de saúde .

Durante a transmissão, o Dr. Alan Weinstein do Marc institute iniciará a apresentação da tecnologia de simulação de fluxo de cadáver. Posteriormente o Dr Fernandes explicará todas as funcionalidades das experiências em beneficio dos pacientes, mostrando também os procedimentos cirúrgicos e suas aplicações: Cardiovasculares, laparoscopias, cirurgias plásticas e de trauma, realizando experiências em cadáveres não formolizado.

Fonte: Assessoria