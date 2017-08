Ronaldo Lopes toma posse como Prefeito de Penedo em exercício

Em virtude da viagem do prefeito Március Beltrão para o lançamento do programa de saúde PGSUS em Miami nos EUA, o Vice Prefeito Ronaldo Lopes assumiu na manhã dessa segunda-feira (14), a Prefeitura de Penedo. A solenidade de posse foi realizada na Câmara de Vereadores do município, com a presença de diversas autoridades municipais e também de alguns vereadores.

Após a realização do juramento por parte do Prefeito em exercício Ronaldo Lopes, o Presidente da Câmara de Vereadores de Penedo, Junior do Tó declarou Ronaldo Lopes empossado e facultou a palavra para os vereadores presentes.

O vereador Derivan Tomaz destacou a importância de Ronaldo Lopes para a realização de diversas obras no município e também em conseguir recursos para os diversos projetos. Disse esperar a continuidade das ações, durante o período em que Ronaldo Lopes estiver à frente da Prefeitura.

Para o Vereador Bili Marques, o que permitiu a viajem do Prefeito Március Beltrão foi à certeza da continuidade administrativa, já que a cidade seguirá com uma pessoa competente e preparada para o exercício do cargo. O edil também lembrou que quando a atual gestão assumiu em 2013 encontrou muitos problemas, como folhas de pagamento em atraso e diversos débitos.

“Penedo hoje é um oásis em meio ao desmando administrativo que ocorre país a fora, onde a maioria dos municípios está afundada em problemas. A oposição critica tudo, mas não participa em nada”, afirmou.

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes disse ser uma honra muito grande assumir a prefeitura interinamente, pois como penedense teve toda sua vida e a de seus familiares ligada à cidade de Penedo.

“Conheço os problemas e as soluções para o município, fui Presidente do DER- Departamento de estradas e Rodagens, Deputado Estadual e sempre procurei atender as demandas da minha terra. Estamos urbanizados as duas orlas, restaurando prédios históricos, implantando escolas de tempo integral”, destacou o Prefeito em exercício.

