Seduc divulga resultado de seleção para professores do MedioTec

A Secretaria de Estado da Educação está convocando no endereço http://www.sigepro.educacao.al.gov.br/selecao/ a primeira chamada de professores aprovados no processo seletivo simplificado para atuar nos cursos ofertados por meio do MedioTec.

Os selecionados devem comparecer de 16 a 18 deste mês para entrega de documentos, das 9h às 17h, conforme cronograma de distribuição dos cursos, no Centro de Artes e Mediações Culturais (Camec), na Superintendência de Políticas Educacionais (Suped) da Seduc, portando documentos pessoais e titulações conforme inscrição.

Formação

De acordo com Renilda Melo, coordenadora adjunta do Pronatec, neste mesmo período os profissionais recebem formação específica, no auditório da Escola Estadual Moreira e Silva (Cepa), conforme cronograma.

“Os selecionados participarão desta formação, aplicada pelos supervisores de eixo, onde receberão matriz, ementa e logística dos cursos”, explica Renilda.

Aulas

Segundo o superintendente de políticas educacionais, Ricardo Lisboa, as aulas serão iniciadas nesta segunda-feira (14). “As aulas do MedioTec pela rede estadual têm início a partir de hoje, com alunos sendo acolhidos por gestores e orientações pedagógicos”, declara o superintendente.

Oportunidade

A coordenadora informou que ainda há vagas para os cursos de Produção de áudio e vídeo na Escola Estadual Alcides Andrade, em Penedo, e Artes Circenses, na Escola Estadual José da Silva Correia Titara, no Cepa, em Maceió.

Em Alagoas, a Seduc disponibilizou 2500 vagas, em 25 cursos técnicos com carga horária de 800 a 1200 horas, para estudantes de 15 a 19 anos matriculados na rede estadual, preferencialmente cursando a 2ª série do Ensino Médio.

Fonte: Agência Alagoas