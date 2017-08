Governo retoma duplicação da AL-220 entre a Barra e São Miguel dos Campos

Com a volta do sol, estão sendo retomadas as obras de infraestrutura viária em Alagoas. Um dos serviços mais importantes, a duplicação da AL-220 entre Barra de São Miguel e São Miguel dos Campos, foi reiniciado nesta semana. A execução da obra está sendo gerenciada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas (DER/AL).

Com 18,3 quilômetros de extensão, as obras retomadas fazem parte da primeira fase da duplicação entre Maceió e Arapiraca. Ao todo, serão duplicados 81,7 quilômetros da rodovia AL-220 ligando as duas principais cidades do Estado. A segunda fase da obra, entre as cidades de São Miguel dos Campos e Arapiraca, tem 64 quilômetros de extensão, o maior trecho já duplicado em Alagoas, e teve seu edital de licitação lançado na última quinta-feira (10) pelo governador Renan Filho. O projeto terá um investimento em torno de R$ 170 milhões.

A duplicação vai trazer mais desenvolvimento para toda Alagoas, porque vai permitir um melhor escoamento da produção no acesso e saída do porto de Maceió e um fluxo de turismo maior e mais seguro para quem trafegar na rodovia. É o que garante o superintendente de Operações do DER/AL, Iran Menezes.

“É necessário o cuidado para não iniciar uma obra e ter que interrompê-la novamente. Então nós estamos sempre fazendo as avaliações para ver quais pontos já podem ser retomados, sempre dependendo das condições climáticas”, explica o superintendente.

Fonte: Agência Alagoas