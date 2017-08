Homem suspeito de estupro é esfaqueado e tem corpo incendiado

Mais um crime chocante foi registrado em Alagoas. Na tarde desta terça-feira, 15, um homem foi flagrado se masturbando na frente de uma criança e acabou se tornando vítima de justiçamento. As informações foram repassadas pelo delegado titular do 12º Distrito Policial (DP) de Rio Largo, Manoel Wanderley.

Ainda segundo o delegado, o suspeito foi surpreendido por três homens revoltados com o ato obsceno. Ele foi imobilizado, levado para um canavial às margens da rodovia BR 104, onde teve o corpo queimado, esfaqueado e atingido a pedradas. Este homem foi atendido por equipes do Samu e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas segundo o delegado, ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser internado.

Policiais do 8º Batalhão conseguiram prender os três suspeitos do crime, a partir de relato de testemunhas. Eles foram encaminhados à Delegacia de Homicídios, no Complexo de Delegacias Especializadas (Code), onde será lavrado o flagrante. Dois deles estavam utilizando coletes de mototaxista e confirmaram que trabalham com este tipo de transporte. Os nomes dos suspeitos presos serão preservados até que a polícia confirme a participação deles no crime.

Este site teve acesso a um vídeo no qual o homem aparece agonizando, após ter o corpo queimado, no entanto, devido à gravidade das imagens não será possível sua publicação.

Fonte: AL24horas