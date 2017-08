Mortos em troca de tiros tinham histórico de crimes, diz polícia

Uma perseguição policial na manhã desta quarta-feira (16) terminou com quatro suspeitos mortos e um ferido, após troca de tiros com na Feirinha do Tabuleiro, próximo aos Correios, no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. O grupo era suspeito de integrar uma quadrilha envolvida em assaltos a residências e estabelecimentos comerciais.

Segundo informações do 4º Batalhão da Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu na conhecida Rua da Floresta, bem no centro da tradicional feirinha.

Moradores da região gravaram áudio onde é possível ouvir vários disparos de arma de grosso calibre:

A ação foi realizada pelo delegado Thiago Prado, da Delegacia de Roubos, militares do Batalhão de Eventos (BPE), 4º BPM, entre outros batalhões.

De acordo com Thiago Prado, os suspeitos já vinham sendo monitorados por envolvimento em roubos e estavam dentro de uma Hilux prata quando foram abordados e fugiram. “Eles colidiram com três carros e atropelaram um motociclista antes de serem cercados pela nossa equipe”, explicou.

Segundo informações do HGE, os suspeitos chegaram à unidade de saúde em viaturas da PM, mas apenas um deles conseguiu sobreviver. A identidade e mais detalhes sobre a ação policial ainda não foram divulgados.

Fonte: Com Rádio Pajuçara FM Maceió