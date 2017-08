Secretário de Segurança nega ‘arranhão’ entre PM e Poder Judiciário

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Lima Júnior, falou à imprensa, na tarde desta terça-feira (15), sobre o episódio envolvendo guarnição do 1º Batalhão de Polícia Militar que criticou decisão judicial pela soltura, após audiência de custódia, de uma mulher presa com oito armas de fogo, na madrugada do último sábado, no bairro Clima Bom, em Maceió.

Segundo ele, a SSP solicitou ao comando do batalhão que apenas oriente os policiais a não mais adotarem postura do tipo, assegurando que o “fato isolado” não estremeceu a relação da PM com o Poder Judiciário, apesar de a Associação dos Magistrados Alagoanos (Almagis) ter emitido uma nota repudiando a atitude dos militares, que gravaram um vídeo com a acusada no momento em que este deixava a delegacia, após o flagrante.

“Tudo isso não é culpa do magistrado ou do Poder Judiciário. O grande problema no Brasil é a legislação, que é muito branda e contempla demais a bandidagem. Precisamos de uma legislação mais rígida e que sirva para inibir a prática do crime. O crime jamais pode compensar. O bandido nunca pode pensar que o crime compensa”, analisou o secretário, após coletiva em que a SSP fez balanço de operação que prendeu 14 acusados de homicídios.

“Na audiência de custódia, o magistrado segue o que determina a lei. Ele trabalha em cima da legislação. O que precisamos observar é se o objetivo está sendo alcançado, se algo precisa ser melhorado em alguns aspectos. O que não podemos aceitar é uma legislação que só fortaleça o bandido. A lei precisa fortalecer a ação policial”, emendou Lima Júnior.

Na oportunidade, o secretário de segurança reforçou que os policiais militares não serão punidos “porque não houve crime algum”. “Esta situação diz respeito à Polícia Militar. Mas já conversei com o comando do batalhão, e os policiais serão apenas orientados, já que não houve a prática de crime algum. Foi um fato isolado. Não há nenhum arranhão entre PM e Judiciário, e isso não vai criar nenhuma crise. Muito pelo contrário”, complementou.

À imprensa, Lima Júnior também externou sua preocupação com o aumento do número de armas de uso restrito apreendidas nas mãos de criminosos, ainda a analisar a fragilidade do código penal. “Se um cidadão de bem for pego com uma arma do tipo, ele será penalizado por isso, ao contrário do bandido, já que a pena pelo crime de maior potencial vai absorver o menor. Não podemos também esquecer a questão envolvendo os menores de idade, que dispõem de uma legislação que lhes dá uma sensação muito grande de impunidade. É preciso garantir direitos aos menores, mas eles também precisam saber que, se cometerem um crime, responderão por ele”, concluiu.

