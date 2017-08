Governador inaugura 4 km de vias urbanas em Satuba por meio do Pró-Estrada

O governador Renan Filho afirmou, na tarde desta quinta-feira (17), em Satuba, que o Estado faz uma administração de caráter municipalista e observou que em todas as cidades há realizações do Governo do Estado.

“Para que Alagoas possa avançar como um todo é fundamental o avanço dos municípios. É importante que as administrações municipais deem certo, porque, elas dando certo ajudam Alagoas a avançar”, declarou Renan Filho, que participou das comemorações alusivas aos 57 anos de emancipação política de Satuba, festejados nesta quinta-feira.

Junto com o prefeito do município, Paulo Acioly, e do secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, Renan Filho inaugurou, em Satuba, a pavimentação asfáltica de 4 km de vias urbanas, por meio do Programa Pró-Estrada. Prefeitos de municípios vizinhos e o deputado estadual Dudu Holanda prestigiaram a solenidade.

“Essas obras são muito importantes, tanto para a estética do município como para as finanças, porque faremos economia ao deixar de gastar recursos com a manutenção do calçamento. Hoje, inauguramos sete obras e quatro delas estão ligadas ao governador Renan Filho. O município só tem a agradecê-lo”, disse Paulo Acioly.

O prefeito lembrou que, além da pavimentação das ruas Tenente Paulo Winteler, 17 de Agosto e Amélia Pontes – obras do Pró-Estrada -, Renan Filho, quando ainda era deputado federal, destinou emendas para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), da Academia de Saúde e do Creas.

À frente da Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral avaliou a conclusão dos trabalhos de pavimentação asfáltica em Satuba.

“Hoje é um dia muito especial não só para Satuba, mas para todos nós que fazemos o Governo do Estado. Com a chegada do Pró-Estrada, a cidade ficou com ares de cidade grande. Satuba está mais bonita e a autoestima do povo com certeza está maior”, avaliou o gestor.

Investimento

Ainda sobre o Pró-Estrada, Renan Filho informou que, neste semestre, o Governo do Estado vai investir R$ 200 milhões em obras de reconstrução, recuperação e implantação de novas rodovias. Segundo ele, a meta do Programa é chegar a todos os municípios alagoanos até o final de 2018.

“Essa é uma clara demonstração de que o Estado está organizado financeiramente, enfrenta a crise com dedicação e com trabalho; gera emprego para o povo, de maneira que obras importantes fazem parte da agenda do Pró-Estrada. Podemos citar como exemplo a reconstrução da estrada de Olho D’Água Grande até Campo Grande, iniciada esta semana e que se transformará num novo acesso a Arapiraca. Estamos iniciando, também, as obras da estrada que liga Santana do Ipanema a Olho D’Água das Flores, o acesso a Olivença, ou seja, tem obra do Pró-Estrada em todas as regiões de Alagoas”, citou Renan Filho.

“Na região Norte estamos revitalizando a AL-101, de São Luís do Quitunde até Maragogi, na divisa com Pernambuco. Trata-se de uma obra de, aproximadamente, R$ 30 milhões e muito importante para o desenvolvimento econômico daquela região, para o fortalecimento do turismo e a integração regional”, completou.

Fonte: Agência Alagoas