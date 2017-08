Policiais do 3º Batalhão registram na noite de quarta-feira (16), mais um caso de violência na cidade de Junqueiro, interior de Alagoas.

De acordo com a polícia, a vítima estava com um hematoma no rosto provocado pelo companheiro dela, identificado como Gilvane Teodoro, 38. A vítima contou aos policiais que recebeu uma mordida no rosto.

O suspeito fugiu após a agressão. A mulher foi orientada a prestar queixa na Delegacia da Mulher.

Fonte: AL24horas