Polícia Federal investiga uso de certificados falsos para obtenção de cargos em prefeituras de Alagoas

A Polícia Federal (PF) cumpre mandados nos municípios de Campo Alegre e Teotônio Vilela nesta quinta-feira (17). A “Operação Marueiros” busca investigar o uso de certificados falsos para obter vínculos empregatícios temporários junto às prefeituras destes municípios.

Por meio de nota, a prefeitura de Teotônio informou que apoia as investigações e se coloca à disposição da PF. Diz ainda que, em caso de confirmação das denúncias, irá acionar os órgãos competentes para “reestabelecer a devida meritocracia na inclusão ao serviço público municipal”

Segundo a superintendência regional da PF, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e condução coercitiva (quando a pessoa é obrigada a ir prestar esclarecimentos) expedidos pela 17ª Vara Criminal.

A PF explicou que os certificados foram supostamente emitidos pela Escola Municipal de Ensino Médio Felizardo Lima, localizada no povoado de Luziápolis, em Campo Alegre.

“A informação chegou ao conhecimento da Polícia federal, que exatamente há um mês instaurou um inquérito policial e solicitou informações aos órgãos públicos sobre a existência de algumas pessoas citadas nesses documentos, e constatou-se que essas pessoas que teriam subscrito esses documentos sequer existiram, ou tinham vinculo com a instituição de ensino”, explicou o delegado regional de combate ao crime organizado, Daniel Silvestre.

Ao todo, foram expedidos nove mandados de busca e apreensão e oito de condução coercitiva. 35 policiais federais participam da operação.

Veja abaixo na íntegra a nota da prefeitura de Teotônio Vilela:

NOTA À IMPRENSA

O Município de Teotônio Vilela vem a público esclarecer alguns pontos em relação a Operação Marueiros, desencadeada pela Polícia Federal nesta data, em nossa cidade e Campo Alegre, que investiga suposta fraude de documentos públicos para comprovação de conclusão do ensino médio para que indivíduos não habilitados pudessem ser contratados pelo município:

O poder público municipal recebeu com muita surpresa a notícia de que pessoas não vinculadas a prefeitura utilizaram de documentos falsos para tentar comprovar seu vínculo empregatício com o município. A prefeitura apoia as investigações em curso pela Polícia Federal e se coloca estar de prontidão para fornecer todo o apoio necessário para a elucidação do caso.

A prefeitura de Teotônio Vilela afirma que, em caso de confirmação das denúncias apuradas pela operação em questão, é igualmente vítima dos falsificadores, e irá acionar os órgãos competentes para reestabelecer a devida meritocracia na inclusão ao serviço público municipal;

O chefe do executivo municipal, prefeito Joãozinho Pereira, reafirma que já disponibilizou todo o aparato público para contribuir nas investigações;

O prefeito determinou à Secretaria de Educação e à Secretaria de Administração e Gestão do município que seja feita uma varredura nos cadastros de servidores, a fim de identificar e denunciar os fraudadores. Todos os servidores que tenham concluído o ensino médio na Escola Manoel Felizardo, foco da operação, em Campo Alegre, terão sua documentação enviada para a PF; como a referida instituição deixou de oferecer o ensino médio em dezembro de 2008, é provável que todos os certificados emitidos após esta data sejam falsificados.

O prefeito aguarda o resultado final das investigações para aplicar as penalidades cabíveis a todos os envolvidos, inclusive com remessa das provas colhidas para apuração criminal. Reafirmamos que práticas deste tipo não combinam com a postura ética e dinâmica que aplicamos à educação municipal, premiada e reconhecida como uma das melhores do estado de Alagoas.

Fonte: G1/AL