Preso em Alagoas suspeito de roubo à residência de prefeito

A Polícia Civil do Estado de Sergipe informou nesta quinta-feira, 17, que prendeu quatro pessoas envolvidas no roubo à propriedade rural do prefeito de Canhoba (SE), Manoel Arroz, ocorrido no dia 23 de julho. Alex Santos Júnior, Welisson Serafim Santos, Clóvis Barreto Rodrigues e Euclides Sousa Santos, foram presos durante operação, por agentes da Delegacia de Telha (SE).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, o roubo à residência do prefeito foi realizado pelos quatro citados mais um indivíduo, que se encontra foragido. Eles renderam o prefeito, esposa, filho, nora e caseiro, mediante emprego de violência física e armas de fogo. Toda a ação foi comandada por Clóvis, que já tem passagem pela polícia pelo crime de porte ilegal de arma.

O delegado responsável pelas investigações, Henrique Tomiello, disse quadrilha saiu do povoado Pau Ferro, em Maruim, em direção à propriedade do prefeito. “Foram subtraídas duas armas de fogo da fazenda, uma espingarda calibre 12, uma pistola e cerca de R$4 mil em dinheiro. A quadrilha é especializada em roubos contra o patrimônio público nos estados de Sergipe e Alagoas e sempre atua com muita violência”, destacou.

Na data do fato, a Polícia Militar conseguiu prender em flangrante Alex. No último dia 7, após investigações a polícia realizou as prisões de Welisson e Clóvis na cidade de Porto Real do Colégio, estado de Alagoas. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma escopeta calibre 12, ambos utilizados no assalto. E na última quarta-feira, 16, foi preso no povoado Aldeia, localizado na zona rural de Santo Amaro das Brotas, Euclides Sousa Santos.

Outros dois integrantes da quadrilha, Welisson e o foragido Jeferson, também já têm passagem pelo sistema prisional do estado.

Com informações da SSP/SE