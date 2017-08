Professores da rede municipal participam de mais uma etapa da Formação continuada

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou na noite da última terça-feira (15), na EMEB- Escola Municipal de Educação Básica Manoel Soares de Melo, mais um encontro do Programa de Formação Continuada para professores do EJA (Ensino de Jovens e Adultos), com o tema “Valores Humanos: lendo, aprendendo e vivenciando”.

O objetivo do encontro foi refletir sobre “A felicidade no ambiente de trabalho”. Dentro dessa problemática foram abordados aspectos como: Meditação, conceitos de felicidade e a psicologia positiva. Outra questão referiu-se aos quatro pilares da felicidade: Competência, reciprocidade, realização e sentido.

O encontro foi ministrado pelo professor Eduardo dos Anjos e contou com a presença da Coordenadora Pedagógica Lúcia Pereira e a Coordenadora da EJA, Ana Catarina Sodó.

De acordo com a Secretária de Educação Cintya Alves a Semed segue no proposito de capacitar cada vez mais os profissionais da área de educação, trabalhando os eixos norteadores, influenciando assim positivamente o processo ensino-aprendizagem.

“Estamos investindo na formação continuada de nossos professores para que isso reflita diretamente no crescimento do nosso município, pois através da educação podemos modificar a visão e perspectivavas desses jovens e adultos”, declarou a Secretária de Educação Cíntya Alves.

Fonte: Assessoria