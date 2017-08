SEMED recebe o programa ”Mesa Brasil“ em Penedo

Durante os dias 16 e 17 de Agosto, na Escola Santa Luzia, a Secretaria de Educação de Penedo-SEMED promoveu uma capacitação com as merendeiras e serviços gerais de toda rede de ensino municipal, por meio do programa Mesa Brasil.

O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Sendo um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos.

Controle higiênico sanitário dos alimentos foi o tema do primeiro dia e teve como palestrante a nutricionista Carla Sampaio. No segundo dia, foi realizada uma oficina culinária com os itens que compõem o cardápio das escolas, inclusive com produtos da horta escolar que são cultivados na sede da secretaria, esse momento foi capitaneado pela nutricionista do programa Mesa Brasil SESC, Vanessa Moreira.

Segundo a nutricionista da SEMED, Carla Sampaio, o intuito era de mostrar como evitar contaminação, aumentar a segurança no manuseio e aproveitar de forma integral os alimentos diminuindo o desperdício.

“O Programa Mesa Brasil visa contribuir para segurança alimentar e nutricional dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade e atuar na redução do desperdício, mediante a doação de alimentos, desenvolvimento de ações educativas e promoção de solidariedade social em todo o país.” Disse Nutricionista Vanessa Moreira, SESC.

A secretária de educação Cíntya Alves explicitou que valorizar esses servidores através de capacitações que demonstrem como melhorar o atendimento aos nossos alunos também é uma forma de elevar o nível da educação em nosso município.

Fonte: Assessoria Semed