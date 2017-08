Alagoas vai ganhar plano de investimentos para aceleração do crescimento

O governador Renan Filho anunciou, nesta sexta-feira (18), durante entrevista coletiva no Centro de Convenções Ruth Cardoso, bairro do Jaraguá, que será lançado em setembro, mês do Bicentenário de Alagoas, um plano de investimentos para aceleração do crescimento do Estado em diversas frentes. A iniciativa conta com a parceria da Fundação Getúlio Vargas, que foi visitada pelo governador quando esteve no Rio de Janeiro (RJ), na quarta-feira (16).

“A Fundação Getúlio Vargas está nos auxiliando tecnicamente para fazermos o lançamento de um plano que efetivamente priorize os segmentos econômicos e as políticas públicas que mais tragam resultados para a nossa população”, revelou Renan Filho.

De acordo com ele, o plano prevê investimentos em Saúde, Infraestrutura, Educação, Segurança Pública, dentre outras áreas. “Desejamos com esses investimentos dotar Alagoas, cada vez mais, da estrutura necessária para avançar na velocidade que o cidadão precisa e espera”, acrescentou o governador.

Jornada

Renan Filho esteve no Centro de Convenções para participar da abertura da segunda etapa da I Jornada da Inovação da Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda). Durante a solenidade, foi aberto o Hackathon Insano – 72 horas, uma maratona de programação cujo objetivo é explorar dados abertos e sistemas de software a fim de desenvolver apps (aplicativos) para celulares Android e/ou iOs.

Na primeira etapa da Jornada da Inovação, ideias originais foram apresentadas e discutidas com o objetivo de transformá-las em aplicativos móveis. Nesta segunda fase, as melhores ideias foram premiadas, momento também de os participantes desenvolverem a prática a partir das propostas apresentadas.

“Nós vamos perenizar esse tipo de evento, de iniciativa, fazendo não somente com um segmento do Governo, mas também apresentando soluções tecnológicas para a Saúde, a Educação, a Segurança Pública, para o cuidado com a criança e a gestante, com o idoso, para a pessoa com deficiência”, declarou Renan Filho.

O evento reúne participantes de vários Estados – a maioria integrante da comunidade acadêmica. O estudante alagoano de Sistemas de Informação Weverton Amorim, 21 anos, confessa que a oportunidade de obter mais conhecimento o motivou a participar da Jornada da Inovação.

“Sempre temos a expectativa de ser premiado, mas não vim com o foco de tirar o primeiro lugar e sim para obter mais conhecimento, conhecer a estrutura desse evento, o primeiro desse porte que participo”, revelou o estudante.

Para o secretário de Estado da Fazenda, George Santoro, o evento é uma oportunidade para que os jovens participantes possam exercer a criatividade e a capacidade de inovação, trazendo-as para o serviço público.

“Haverá premiação de até R$ 40 mil. Os autores dos melhores trabalhos poderão fazer um estágio de seis meses na Secretaria da Fazenda com bolsa de estudos da Fapeal (Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas)”, destacou Santoro.

Também durante a I Jornada da Inovação, foi lançado o site Economiza Alagoas. A plataforma ​já​ est​á​​ ​disponível na internet (www.sefaz.al.gov.br/economizaalagoas), mas, em breve, também, estará em formato de aplicativo móvel. O Hackathon Insano – 72 Horas vai cuidar dessa parte. O sistema vai permitir a pesquisa de valores de qualquer produto durante período de tempo escolhido por quem o acessa. A busca poderá ser feita por descrição ou através de códigos de barras.

“Trata-se de um sistema inovador que fará com que as pessoas possam economizar nas suas compras do dia a dia. Ele usa como base a nota fiscal do consumidor eletrônica, então quanto mais o consumidor pedir a nota fiscal e mais os empresários usarem o sistema, melhor vai ficar a base de dados. O sistema, inclusive, vai informar geograficamente a loja onde determinado produto estará mais barato. Isso possibilita fazer compras com rapidez, ao menor custo e estimula a competição entre as empresas”, explicou Santoro.

Renan Filho afirmou que a Sefaz encontra-se conectada com as mais vanguardistas tendências tecnológicas do País. “A Sefaz faz um evento muito interessante que incentiva a capacidade criativa, que estimula a inovação em Alagoas, a ciência, a tecnologia. Trata-se de uma iniciativa que vai garantir que pessoas fiquem aqui pelas próximas 72 horas para produzir soluções tecnológicas para a Secretaria da Fazenda e para o consumidor alagoano”, concluiu o governador.

Fonte: Agência Alagoas