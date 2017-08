EM PENEDO: Semudh e Conepir realizam conferência na Região do Baixo São Francisco

A Aprovação do Estatuto do Cigano, pelo Senado Federal, realização do Encontro Estadual dos Povos Ciganos, criação dos Conselhos Municipais da Igualdade Racial e cursos de formação sobre pertencimento étnico-racial foram algumas das propostas aprovadas durante a Conferência Intermunicipal da Igualdade Racial na Região do Baixo São Francisco. O encontro aconteceu nesta sexta-feira (18), na cidade de Penedo.

Com o tema ‘O Brasil na Década dos Afrodescendentes: Reconhecimento, Justiça, Desenvolvimento’, as Conferências Intermunicipais são realizadas pela Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos (Semudh), por meio da Superintendência de Direitos Humanos e Igualdade Racial, e em parceria com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Conepir).

As etapas intermunicipais se estendem até o dia 29 de setembro e são preparatórias para a IV Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que deve acontecer em novembro deste ano.

O propósito das conferências é discutir as demandas e contribuir para a construção de políticas públicas eficazes e eficientes para a promoção da igualdade racial. O encontro reúne quilombolas, indígenas, ciganos, povos de matriz africana, capoeiristas, grupos ou ONGs que trabalhem com as questões artístico-culturais e outras etnias vulneráveis ao preconceito racial e à intolerância.

As Conferências Intermunicipais irão acontecer em Delmiro Gouveia (dia 22/08), abrangendo toda a região do Alto Sertão; Maragogi (dia 25/08), envolvendo a região Norte; São Miguel dos Campos (dia 01/09), acançando a região Tabuleiro do Sul; Arapiraca (dia 05/09), atingindo a região Agreste; Santana do Ipanema (dia 15/09), com a região do Médio Sertão; Palmeira dos Índios (dia 15/09), abarcando a região Planalto da Borborema; Maceió (dia 22/09), compreendendo a Região Metropolitana; e União dos Palmares (dia 29/09), incluindo a região Serrana dos Quilombos.

A etapa estadual deve ocorrer nos dias 24 e 25 de novembro, com a escolha dos delegados que irão representar Alagoas na nacional, em maio do próximo ano, em Brasília.

Fonte: Agência Alagoas