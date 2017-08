Homem é morto a tiros na frente de filho de 8 anos em Igaci

Um homem foi morto na frente do próprio filho, de apenas 8 anos, no fim da manhã desta quinta-feira, 17, no município de Igaci, interior de Alagoas. Abílio Cardoso dos Santos, de 42 anos, tinha acabado de buscar o filho na escola, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

Segundo informações apuradas, a vítima foi alvo de pessoas em um carro prata que passava pela região. Após os disparos, Abílio conseguiu correr com o filho, que se escondeu e não foi atingido.

Ao ser baleado, ele caiu na Rua Pedro Joaquim e foi executado. Várias cápsulas de munições foram encontradas no local. Abílio possuía passagem pela polícia.

Equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) atenderam a ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. Também não há detalhes sobre o motivo do assassinato.

Fonte: TNH