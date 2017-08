Penedense segue preparação para a disputa da Série B do Alagoano 2017

O glorioso Sport Club Penedense segue sua preparação para a disputa do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão de 2017. O time ribeirinho estreia na competição no dia 10 de Setembro contra o Desportivo Aliança, fora de casa.

Os trabalhos estão sendo realizados no estádio Dr. Alfredo Leahy com o comando técnico do ex-jogador do clube, Robinho, que foi efetivado como técnico do time principal após a dispensa de Alexandre Santos que fazia parte da parceria mal sucedida do Penedense com uma empresa de Sergipe.

Robinho está trabalhando com os jogadores da categoria de base Sub-20 e alguns atletas de Penedo com idade acima dos 23 anos, como: Marcos Bala, Jan, Drey e Elenilton.

AMISTOSO

Neste sábado, 19, vai ser realizado um amistoso preparatório do Sport Club Penedense com a seleção da cidade sergipana de Neópolis. O amistoso acontecerá às 15h e a entrada custará R$ 5,00 (cinco reais).

por Redação