Penedo Tênis Clube realiza campeonato infantil de Tênis

Com o objetivo de resgatar a prático do Tênis na cidade ribeirinha de Penedo, o tradicional Penedo Tênis Clube realizou no último dia 12 de agosto um campeonato infantil de Tênis. Vinte e três crianças na faixa etária entre 10 e 14 anos participaram da competição, que por sinal, foi muito elogiada pela comunidade desportista da cidade ribeirinha de Penedo.

Confira abaixo os atletas com Ranking:

1º Lugar – Kenedy Wembly

2º Lugar – Henrique Ferreira

3º Lugar – Yuri Ferreira

4º Lugar – Maria Clara

5º Lugar – Ana Luisa

6º Lugar – Yuri Dias

7º Lugar – Igor Rafael

8º Lugar – Paulo Weverton

9º Lugar – Giordano Pereira

10º Lugar – Matheus Cruz

11º Lugas – Rafaela Rodrigues

12º Lugar – Breno Almeida

13º Lugar – Ruan Barbosa

14º Lugar – Moacy Neto

Outros nove participantes não foram ranqueados, mas também receberam premiação de participação.

Ao fim da competição, foi servido para os participantes um café regional reforçado.

