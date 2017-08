Prefeito em exercício Ronaldo Lopes visita cooperativas I e II

O prefeito em exercício Ronaldo Lopes acompanhado do Vereador Derivan Tomaz e do Presidente da Cooperativa de Colonização agropecuário de Piscicultura de Penedo (Coopenedo), Ronaldo Luiz dos Santos (Roni da Coperativa), visitou na manhã dessa sexta-feira (18) os povoados Cooperativa, Núcleo 1 e Núcleo 2 onde verificou as necessidades dessas localidades e também a possibilidade de promoção de futuros projetos, para a realização de obras.

No Povoado Coperativa I, o Prefeito em exercício visitou a praça central da localidade que possui um potencial para realização de um grande projeto de transformação do local, também visitou a sede da Coopenedo.

Posteriormente todos os presentes visitaram a fazenda onde se localizam as famosas cachoeiras da cooperativa, além de um grande açude, local esse que recebendo os investimentos necessários, poderá desenvolver o chamado turismo rural, uma tendência a nível nacional.

Encerrando as visitas, o prefeito em Exercício Ronaldo Lopes dirigiu-se até o povoado Cooperativa II núcleo e conversando com moradores verificou as demandas da localidade e possíveis intervenções, que venham a melhorar a vida da população local.

“Visitamos um local bonito e agradável no povoado cooperativa, que poderá ser frequentado por diversas familiares. Também verificamos as necessidades das pessoas da zona rural e assim não mediremos esforços para sana-las”, afirmou.

Fonte: Assessoria