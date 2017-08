Previsão aponta chuva passageira no fim de semana em Alagoas

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) divulgou a previsão para o final de semana em Alagoas. Segundo os meteorologistas, o tempo deve permanecer instável.

Para esta sexta-feira (18), há possibilidade de chuva e momentos de tempo seco nas regiões do Litoral, Zona da Mata e Agreste. No Sertão, o fim de semana deve ser com sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 21º e 28º.

No sábado (19), a instabilidade deve continuar pela manhã no Litoral, Zona da Mata e Agreste. As temperaturas ficam entre 22º e 28º.

Para o domingo (20), a previsão é de que o tempo melhore em todas as regiões do Estado, mas há possibilidade de ocorrer períodos de chuva na faixa litorânea. As temperaturas variam entre 21º e 27º.

A previsão do tempo pode ser consultada diariamente no site www.semarh.al.gov.br ou no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível nas plataformas iOs e Android.

Fonte: Agência Alagoas