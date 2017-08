Semed realiza oficina pedagógica

Com o objetivo de consolidar o Plano de ação do Programa Escola 10, a Gerência de acompanhamento pedagógico do IDEB e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizaram nos dias 16 e 17 de agosto na escola Municipal Santa Luzia, mais uma oficina pedagógica para os professores dos 5 e 9 anos da rede Municipal.

O encontro reuniu 53 professores, que ao longo dos dois dias adquiriram estratégias teóricas e práticas para o aprimoramento do trabalho com os descritores da Prova Brasil. Desenvolvendo o tema “Alfabetização Matemática: ludicidade e motivação”, a oficina foi ministrada pela Coordenadora da Secretaria Municipal de Educação Keith Guimarães.

O programa Escola 10, foi desenvolvido pelo Governo de Alagoas em parceria com os municípios e tem suas ações direcionadas para estudantes do Ensino Fundamental com as seguintes metas: Garantir que todos os alunos da rede pública estejam alfabetizados em Língua Portuguesa e Matemática até o final do 3º ano do Ensino Fundamental; reduzir os índices de analfabetismo, evasão escolar e distorção idade-série (atraso escolar); melhorar a aprendizagem de estudantes do 5º e 9º anos e aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Fonte: Assessoria