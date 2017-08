Dia Municipal da Juventude mobiliza moradores de Teotônio Vilela

O mês de agosto é conhecido internacionalmente como o mês da juventude e nesta sexta-feira (18), a população de Teotônio Vilela celebrou a data com uma série de ações, promovidas pela Secretaria de Cultura e Juventude do município de Teotônio Vilela, em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), que atenderam centenas de pessoas no município.

Diferente de muitos eventos realizados, os jovens participaram ativamente da organização do evento, desde a ornamentação, passando pelo cerimonial, programação e ações realizadas.

A secretária municipal de Cultura e Juventude, Marcela Vilela, lembrou que este foi o “pontapé inicial” de uma data que deve ser incluída no calendário de eventos da cidade.

“A juventude da cidade pôde participar de forma ativa, não apenas como ouvintes, mas na organização e promoção das palestras, workshops, o que mostra melhores perspectivas de futuro. Pensamos que esse evento deve ser mantido e ampliado nos próximos anos”, afirmou a secretária.

O Dia Municipal da Juventude em Teotônio Vilela foi comemorado com a realização de exposições literárias, tecnológicas, palestras, salas de cinema e workshops para os jovens da cidade e municípios vizinhos.

Aos poucos os municípios alagoanos criam secretarias, ações e ferramentas que beneficiem à juventude alagoana. Superintende da Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, Maria Lucyelma destacou ações como as desta sexta-feira.

“Nosso trabalho é fomentar e propagar o trabalho junto a juventude no Estado. Na Selaj, nós temos vários projetos e programas direcionados para esse público, como o Participaê, Pé na Universidade, ID Jovem, Lazer nas Cidades, e Na Base do Esporte, que atendem direta ou indiretamente os jovens. A secretaria municipal de cultura e juventude de Teotônio Vilela é uma grande parceira nessa ampliação de serviços”, concluiu.

Fonte: Agência Alagoas