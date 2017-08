Diretora do clube Sport de Recife realiza peneira de jogadores em Penedo

O Diretor Executivo dos Jogadores da base do Clube Sport Recife, Genival Cerqueira, esteve ao vivo no Programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco para falar sobre a peneira que o clube pernambucano realizou neste sábado, 19, no campo da Cerquinha, em Penedo. A entrevista foi um dia antes na sexta, 18.

Além de Genival Cerqueira estavam presentes outros representantes do clube, como: Zé Bezerra, Roberto e Marcio, como também ex-jogador e dono da Escolinha Novos Talentos, de Penedo, Evanilson Nunes.

Confira os áudios da entrevista abaixo:

por Redação