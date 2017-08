Marinho marca seu primeiro gol na China e se emociona na comemoração

Um dos nomes mais badalados na janela do início do ano, Marinho marcou seu primeiro gol na China neste domingo. O ex-atacante do Vitória abriu o placar para o Changchun Yatai, mas viu o Tianjin Quanjian de Alexandre Pato (que não foi a campo) arrancar o empate em 1 a 1. O gol dele saiu aos 45 da etapa final, através de um chute de fora da área (assista no vídeo abaixo, a partir dos 2:06), e o jogador não escondeu sua emoção na comemoração.

– Fico muito feliz por ter marcado. Estava atrás deste gol há algum tempo. Espero repetir essa boa atuação nas próximas rodadas do campeonato para ajudar nossa equipe.

Foi o 12º jogo como titular de Marinho. O Changchun Yatai é o décimo colocado no Chinês com 28 pontos. Já o Tianjin Quanjian é o sexto com 38. Confira a tabela.

Fonte: Globoesporte