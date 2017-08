Marx Beltrão diz que irá disputar vaga para o Senado em 2018

Em visita a cidade de Palmeira dos Índios, no Agreste do estado, nesta sexta-feira, 18, o Ministro do Turismo, Marx Beltrão (PMDB), declarou que irá disputar uma vaga para o Senado nas eleições de 2018, e que se o pleito fosse hoje, nada o tiraria da disputa.

O ministro afirmou que nunca escondeu o desejo de disputar uma vaga para o Senado, nem da imprensa e nem da população. Ressaltou que para a disputa majoritária é necessário à aprovação do partido e de uma articulação política, mas que tudo depende principalmente da vontade e apoio da população.

Beltrão também lembrou que, até 2018, muita coisa pode acontecer, mas que se manterá determinado e lutando, porque pretende sim disputar o Senado e acha que a única coisa que pode tirá-lo da disputa é a população.

O ministro do Turismo esteve em Palmeira dos Índios para participar de inaugurações de obras que fazem parte das comemorações pelos 128 anos de emancipação política da cidade.

Com informações Todo Segundo