Mulher é presa ao tentar entrar com droga em presídio de Alagoas

Uma mulher foi presa na manhã deste domingo (20) ao tentar entrar com droga no Presídio Cyridião Durval e Silva, no Complexo Penitenciário de Maceió. O flagrante foi feito por agentes que estavam de plantão.

Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas (Sindapen-AL), Larissa da Silva, 26, faria uma visita ao preso José Robson Fragoso da Piedade, que está no módulo 2.

Larissa foi detida em flagrante durante o procedimento de revista para visita, tentando entrar com maconha em seu órgão genital. A equipe do Grupamento de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (Gerit) foi acionada e efetuou a prisão.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) informou que a mulher estava com cerca de 200 gramas da droga. A assessoria disse ainda que ela deverá ser levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Fonte: G1/AL