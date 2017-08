Penedense perde amistoso contra uma seleção de Neópolis/SE por 5 a 2

Neste sábado, 19, o Sport Club Penedense jogou amistosamente contra uma seleção de jogadores Neópolis/SE, no qual tinha atletas de outros municípios ribeirinhos de Sergipe, entre eles: Serrão, Saúde e Santana do São Francisco, além de alguns jogadores profissionais de Penedo, como: Toteia e Vagner,que aliás já fizeram parte em outras oportunidade do elenco profissional do Penedense.

O placar final de 5 a 2 para a Seleção de Neópolis/SE, demonstra que ainda falta muito para o Penedense chegar ao ideal para uma competição profissional de Alagoas. O técnico do Alvirrubro, Robinho, tem em suas mãos jogadores da categoria Sub-20 do clube, além de jogadores experientes de Penedo, como: Marcos Bala (atacante), Jan (meia), Drey (lateral esquerdo), Thiago (goleiro) e Elenilton (lateral direito). A garotada sentiu a responsabilidade e o campo encharcado, por conta da chuva, e mesmo tendo um primeiro tempo razoável, na segunda etapa o cansaço e a falta de técnico e entrosamento foi predominante. Com isso, a experiência do adversário prevaleceu e o selecionado de Sergipe venceu com facilidade.

O destaque do Penedense foi o jovem atacante Geovane que assinalou os dois gols do ribeirinho. Já pelo lado do selecionado, os destaques foram: André Saúde com sua experiência e objetividade nas jogadas e Vagner com dois gols.

Há menos de 1 mês para estrear na competição da Série B do Alagoano, o time do Penedense precisa urgentemente de reforços. Não se pode jogar responsabilidade nos atletas da base do clube. Robinho já tinha solicitado a contratação de pelo menos cinco jogadores, mas até o momento a diretoria (Valdemir e Manezinho) não concretizaram nenhuma.

Possivelmente no próximo final de semana haverá mais uma amistoso do Penedense, agora contra o América de Propriá/SE.

FICHA TÉCNICA:

Penedense: Tiago (Lucas). Everton, Tourinho, Igor e Drey. Elenilton, Tiago, Jan e Marcos (Emerson). Gustavo e Geovane. Técnico: Robinho.

Seleção de Neópolis: Ronaldo. Toteia, Claudinho, Vitor e Capai. Deboche, Vagner, Robinho (Yago) e Angdré Saúde. Davi (Gean) e Cicinho. Técnico: Claudinho Saúde.

Gols:

Penedense: Geovane (2)

Seleção de Neópolis: Vagner (2), André Saúde, Claudinho e Gean.

