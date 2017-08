Prefeitura de Penedo e Acresc apresentam projeto “Igualdade eu faço parte”

A secretaria de Educação de Penedo por meio da sua coordenação de Ed. Especial realizou na última sexta-feira (18), na sede do órgão um encontro com seus diretores e coordenadores, além de profissionais da ACRESC ( Associação Centro de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara), instituição sem fins lucrativos, para definir detalhes técnicos da parceria entre a Prefeitura municipal e a associação.

O foco da reunião foi a parceria com a ACRESC para o atendimento multidisciplinar dos alunos da rede municipal na associação e apresentação da equipe quando na oportunidade, os diretores puderam esclarecer dúvidas constantes do cotidiano escolar sobre a modalidade de ensino e o encaminhamento dos alunos que necessitam do atendimento.

Também foi apresentado o projeto que traz como tema “Igualdade eu faço parte”, que será desenvolvido na semana da Pessoa com deficiência intelectual e múltiplas, tendo início no dia 21 e término dia 30 de agosto.

Esse projeto será realizado nas unidades educacionais para conscientizar a toda comunidade escolar sobre a importância da inclusão nos dias atuais e se estenderá com uma agenda de atividades nas unidades escolares, na ACRESC e Na AAPPE, contemplando alunos, familiares e os nossos professores.

Fonte: Assessoria