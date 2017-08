Prefeitura de Penedo realiza transmissão de experiência cientifica internacional

A simulação de fluxo sanguíneo em cadáveres, experimento cientifico inovador é realizado pela Marc Institute em Miami com o objetivo de conseguir avanços em diversas cirurgias, por meio desses testes com irrigação sanguínea, que permitem aos médicos maior realismo na simulação desses procedimentos. Com o objetivo de trazer essa tecnologia para Penedo e futuramente implantar uma filial do Marc no município, o Prefeito Marcius Beltrão fechou uma parceria, que possibilitou uma transmissão ao vivo desse procedimento na Casa de Aposentadoria, nesse sábado. Estiveram presentes médicos, profissionais de saúde e autoridades municipais.

Durante a transmissão, que também alcançou outros 39 locais no mundo, foi mostrado que a simulação de fluxo sanguíneo em cadáveres ajuda aos profissionais, a uma melhor preparação para realização desse mesmos procedimentos posteriormente em seus pacientes, podendo ser aplicado em: Cirurgias Cardiovasculares, laparoscopias, cirurgias plásticas e de trauma, realizando experiências em cadáveres não formolizado.

O Prefeito Marcius Beltrão interagiu ao vivo com os presentes e afirmou que essa transmissão representa um marco para Penedo, pois com a implantação dessa tecnologia, os médicos poderem treinar com os cadáveres como se os mesmos estivessem vivo.

“Estamos trabalhando para levar para Penedo, um braço do Marc institute e assim tornar o município um grande polo nas áreas de saúde e educação, desenvolvendo a medicina na cidade, fomentaremos também a economia”.

O Secretário Municipal de Saúde Pedro Madeiro, presente ao evento agradeceu a todos os presentes em nome do Prefeito Marcius Beltrão e destacou a importância de se poder em breve utilizar essa tecnologia no treinamento de médicos aqui em Penedo, trazendo inúmeros benefícios para os pacientes, representando um intercambio cientifico entre Brasil e EUA.

Fonte: Assessoria