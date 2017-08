2ª Caravana da Cultura é realizada no Povoado Ponta Mofina

Em mais um fim de semana com atrações culturais, filmes, brincadeiras e esportes, a Caravana da Cultura da Prefeitura de Penedo teve como seu destino o Povoado Ponta Mofina. Durante todo o domingo (20), os moradores e visitantes do povoado puderam contemplar as apresentações que foram realizadas em parceria com a UFAL ( Universidade Federal de Alagoas). A segunda edição do evento terá seu encerramento no próximo domingo (27) na orla ribeirinha.

Muitas crianças também estiveram presentes ao evento e todos receberam com alegria a caravana da cultura, que além da exibição de filmes infantis, trouxe para a comunidade o hip hop, a Companhia de Teatro Flor do Sertão que apresentou o espetáculo infantil Remendó, com muita pipoca para a criançada.

As atividades tiveram início na parte da manhã com a participação de técnicos da coordenadoria de esportes do município que ensinaram para as crianças do povoado os fundamentos de algumas modalidades esportivas como futsal e basquete, as crianças também brincaram de cabo de guerra, bambolê e pula corda. As crianças também realizaram pinturas em seus rostos e braços.

No próximo domingo 27 de agosto a 2ª Caravana da Cultura terá o seu encerramento dessa primeira etapa. O evento será realizado na Praça 12 de Abril na orla ribeirinha, a partir da manhã às 9h .

Fonte: Assessoria